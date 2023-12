1Mobile, il noto operatore virtuale che deve la sua linea a Vodafone, ha in programma per il mese di Dicembre prezzi davvero super vantaggiosi per quanti riguarda la sua linea mobile.

Parliamo di promozioni davvero da urlo, a partire da soli 2.50 euro al mese. Insomma una tariffa così bassa non era mai stata vista prima.

Come risaputo, Vodafone, rappresenta uno degli operatori telefonici migliori nel mercato italiano delle telecomunicazioni. Di conseguenza, 1Mobile, prendendo in prestito la sua linea da questo colosso della telefonia, può contare su una copertura di rete stabile, affidabile e soprattutto in grado di includere circa il 99.9 % del territorio nazionale.

1Mobile: Tutte le più vantaggiose offerte dell’operatore telefonico

Parlando delle nuove offerte messe a disposizione da 1Mobile, per tutti i suoi nuovi clienti, le principali sono:

1Mobile Special 180.

Essa al costo di 8.99 euro al mese, include:

– Minuti illimitati e chiamate senza scatto alla risposta ogni mese;

– 80 SMS verso tutti;

– 180 GB di Internet;

Il costo di attivazione di questa nuova offerta, per tutti i nuovi clienti è di 6 euro , da pagare esclusivamente la prima volta. Invece per coloro che effettueranno una portabilità di numero mobile, sarà di soli 1 euro.

Essa al costo di al mese, include: – e chiamate senza scatto alla risposta ogni mese; – verso tutti; – di Internet; di questa nuova offerta, , da pagare esclusivamente la prima volta. Invece per coloro che effettueranno una 1Mobile Top 150.

Al costo di soli 5 euro per il primo mese, dopodiché a 7.99 euro al mese, l’ offerta include:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sempre senza scatto alla risposta;

– 50 SMS verso tutti;

– 150 Giga di traffico dati

Per i nuovi numeri , il costo di attivazione è pari a 5 euro, mentre è gratuito per coloro che provengono da altri operatori.

1Mobile Smart Reward.

Al costo di 5 euro per il primo mese, poi 5.99 euro al mese a partire dalla seconda mensilità , l’ offerta include:

– Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta;

– 40 messaggi verso tutti;

– 50 Giga di Internet, che a partire dal terzo mese di attivazione diventano 60 Giga.

Il costo di attivazione per tutti i nuovi numeri è di 5 euro per nuovi numeri, mentre è gratuito per tutti coloro che effettuano una portabilità da altro operatore.