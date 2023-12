Un pericolo a cui tutti quanti dovete fare attenzione tutti i giorni è costituito senza alcun dubbio dei tentativi di truffe online che vengono perpetrati con l’obiettivo di violare conti correnti bancari per riuscire ad appropriarsi dei risparmi delle vittime.

questi tentativi di truffa colpiscono ogni giorno il maggior numero di utenti possibile con l’obiettivo di sottrarre loro dati sensibili da utilizzare proprio per accedere ai conti correnti, il metodo più utilizzato è quello del phishing che attraverso delle comunicazioni fraudolente induce chi legge a accadere nel tranello con le proprie mani consegnando tutti i dati necessari ai truffatori per violare il conto e appropriarsi di tutto il denaro contenuto.

ovviamente conoscere in anticipo questa tipologia di truffa è essenziale per riuscire a proteggersi e non cascare in pieno nel tranello, dunque leggete con attenzione quello che vi stiamo per dire per evitare di cadere nella nuova truffa entrata in circolazione in Italia.

Attenzione al conto BancoPosta

la nuova Truffa è entrata in circolazione nella nostra penisola ribadisce perfettamente quanto vi abbiamo appena citato sopra, quest’ultima sfrutta i phishing mostrandosi come una comunicazione via SMS a nome di Poste Italiane, il corpo testo avvisa l’utente della necessità di gestire un accesso effettuato in Albania presso Tirana indicando un link per accedere alla pagina di gestione necessaria, quest’ultima però è un clone di quella originale con la differenza però che non appena digitati tutti i codici bancari del vostro conto, questi ultimi verranno spediti al truffatore consentendogli l’accesso completo al conto BancoPosta e di conseguenza di svuotarlo in tutta comodità.