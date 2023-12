Vodafone, due PROMO Silver con 7 EURO al mese

Più utenti sono rimasti colpiti da alcuni aumenti di prezzo delle offerte che avevano sottoscritto per la loro rete mobile. Per tale motivo è partita una sorta di diaspora, con il valzer dei gestori che è cominciato come tutti i fine d’anno. Sono diverse le aziende che stanno mettendo in gioco le loro carte vincenti, soprattutto per sfruttare il momento. Nel periodo natalizio sono sempre numerosissimi gli utenti che cambiano gestore ed è per questo che anche la vecchia guardia sta abbassando nettamente i prezzi rispetto al passato. Tra tutti i gestori più famosi, spicca ovviamente il nome di Vodafone che con la sua qualità e con la sua convenienza vuole dimostrare ancora una volta di meritare il primo posto in classifica di gradimento.

Attualmente sono comparse in giro due promozioni mobili molto famose che sono ritornate con prezzi più bassi. Vodafone vuole infatti portare via utenti a Iliad e ai gestori virtuali in generale, proponendo soluzioni con costi diminuiti e con contenuti incredibili.

Vodafone: le nuove Silver sono disponibili ora con prezzi bassissimi

Gli utenti che vogliono avere tutto sul proprio smartphone, possono sottoscrivere una delle due promo Silver di Vodafone.

La prima delle due, quella che costa 7,99 € al mese, garantisce minuti e messaggi senza limiti con 100 giga in 4G ogni mese. La seconda invece, quella che costa 9,99 € al mese permette di avere a disposizione minuti e messaggi illimitati con 150 giga in 4G.

Chi vuole avere altri 50 giga a disposizione, può scegliere di pagare con SmartPay ed avrà questo regalo supplementare.