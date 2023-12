WhatsApp, il nuovo AGGIORNAMENTO di Natale 2023

Con diversi anni di esperienza, WhatsApp continua a consolidarsi come l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Tutti i dati raccolti parlano in favore di questo colosso, che infatti rappresenta alla grande la categoria. Non ci sono altre applicazioni che possano dare lo stesso apporto, anche perché WhatsApp esiste da molto più tempo.

Ad oggi sono più di 2 miliardi gli utenti a servirsi di questa soluzione mobile ed infatti è possibile vederlo in qualsiasi parte del mondo. Gli ingegneri che si nascondono dietro l’applicazione colorata di verde, sanno che però c’è bisogno di aggiornamenti per tenere all’apice delle classifiche questo nome. Tutto ciò è stato rispettato alla grande durante l’ultimo 2023 che è stato una vera e propria fucina di aggiornamenti.

Gradualmente, mese dopo mese, WhatsApp ha pubblicato delle novità per tutti, facendole passare prima dal programma beta. All’interno di questa particolare versione dell’app di messaggistica ci sono sempre tutti gli aggiornamenti in anteprima, testati da coloro che si iscrivono al programma dedicato agli sviluppatori. Una grande novità però questa volta riguarderebbe la versione desktop, meglio conosciuta con il nome di WhatsApp Web.

WhatsApp Web sta per accogliere video e foto effimeri: ecco come funzionerà

A breve anche sulla versione desktop di WhatsApp gli utenti potranno inviare foto e video che l’interlocutore potrà aprire solo una volta. Una volta visualizzato il video o l’immagine ricevuta, quella persona non potrà più rifarlo.

Si tratta di un modo per salvaguardare la privacy, soprattutto quando si tratta di foto personali o video privati. Al momento non ci sono informazioni riguardo alla data di arrivo dell’aggiornamento, ma dovrebbe mancare ormai veramente poco.