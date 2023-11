Sono state numerose le novità che WhatsApp ha garantito agli utenti nel corso di questa seconda parte dell’anno. La piattaforma di messaggistica istantanea ha voluto consolidare la sua leadership nel campo dei servizi di comunicazione online anche attraverso un’ulteriore novità che già ha incontrato il favore sia del pubblico che degli addetti ai lavori.

WhatsApp, la novità delle note video sulla chat

Attraverso un’upgrade a sorpresa, infatti, i tecnici di casa Meta hanno deciso di inserire su WhatsApp l’upgrade delle note video. Quest’aggiornamento, disponibile per chi beneficia di versione aggiornata della chat su un dispositivo Android o su un iPhone recente, rappresenta una sorta di evoluzione per le già presenti e celebri note audio.

Grazie alle note video, gli utenti saranno in grado di registrare dei vocali che consentono non soltanto di registrare la propria voce, ma financo di aggiungere la componente video alla fase di registrazione. Come le note audio, anche le note video, potranno essere inviate ogni qualvolta in chat ci sarà un messaggio troppo lungo da inviare attraverso un testo.

Per registrare una nuova nota video su un iPhone o anche su un dispositivo Android si deve seguire un semplice procedimento. In primo luogo sarà necessario fare un classico tap prolungato sull’icona del microfono. A questo punto si dovrà effettuare lo switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. Lo switch garantirà la partenza della registrazione della note video, con lo smartphone che attiverà di default la videocamera. A registrazione ultimata avverrà l’invio.