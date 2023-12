Iliad è pronta fare nuovamente la differenza con la sua fantastica promozione da 150 giga di traffico dati, con la quale riuscire comunque a mettere a disposizione dell’utente finale i prezzi più bassi tra quelli immaginati al momento, oltre comunque ad un bundle di contenuti unico.

Il punto di forza della promozione è chiaramente la sua versatilità, ovvero è una soluzione a cui effettivamente possono accedere tantissimi consumatori, a prescindere dalla loro provenienza. L’attivazione è possibile sia con portabilità che non, ed allo stesso tempo i consumatori spenderanno in fase iniziale solamente 9,99 euro, a cui aggiungere anche la prima mensilità.

Iliad, offerte da non credere

L’occasione per spendere poco è davvero ghiottissima, dovete sapere infatti che la promozione riserva liberamente l’accesso a 150 giga di internet alla velocità del 5G, quindi senza limitazioni o vincoli particolari, passando anche per minuti e SMS illimitati, che potranno essere spesi dagli utenti verso i vari operatori telefonici.

Il costo della promozione è decisamente ridotto, basti pensare che oggi ha un costo di soli 9,99 euro al mese, da pagare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile di cui si è effettivamente in possesso. Per navigare in 5G, è quasi superfluo ricordarlo, si deve disporre di uno smartphone compatibile, oltre alla vicinanza ad una antenna dello stesso tipo. La promozione oggetto del nostro articolo non dovrebbe presentare vincoli particolari di attivazione, ciò permette di attivarla sicuramente fino alla fine dell’anno corrente.