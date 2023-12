TIM Power contro Vodafone, le due offerte BOMBA con 150 GB

TIM vuole prendere di nuovo in mano la situazione con offerte super da proporre ad alcuni utenti. Soprattutto quelli sotto l’ala protettrice dei gestori virtuali potranno avere a che fare con due soluzioni straordinarie della linea Power.

Proprio nel paragrafo in basso potrete leggere tutto quello che concerne le due promozioni mobili, disponibili con prezzi low cost.

TIM ha le due offerte migliori: ecco come risparmiare avendo tutto con le Power

La prima offerta di cui bisogna parlare è una vecchia conoscenza del panorama telefonico mobile italiano. Qualcuno durante gli scorsi mesi avrà già sentito parlare più volte della famosissima Power Supreme Web Easy. La promo è stata sottoscritta da numerosi utenti che hanno optato dunque per un rientro in TIM a basso costo, ma ora è tutto migliore.

Il prezzo infatti è diminuito e si attesta sui 7,99 € al mese. Gli utenti che sottoscriveranno questa promo avranno innanzitutto il primo mese gratuito, prima di pagare il suddetto prezzo mensile.

All’interno dell’offerta gli utenti potranno trovare minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e in Europa, messaggi illimitati verso chiunque e infine 150 giga per la navigazione in 4G.

C’è poi anche una seconda offerta, sempre disponibile all’interno della linea Power. Si tratta della Iron, soluzione che costa leggermente meno ma ugualmente vantaggiosa nonostante i contenuti siano inferiori.

Per quanto riguarda minuti e messaggi siamo sempre sullo stesso piano con tutto senza limiti, mentre per quanto concerne la rete ci sono 100 giga in 4G. Il prezzo mensile di questa offerta è di 6,99 € ma anche qui ci sarà un mese gratuito di cui si potrà usufruire.