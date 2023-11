Per i clienti di TIM sono in arrivo brutte notizie. Se da un lato il provider italiano mette a disposizione di tutti gli abbonati una serie di tariffe low cost molto vantaggiose, tutti gli attuali clienti potrebbero far presto fronte ad alcune rimodulazioni sugli attuali costi di listino.

TIM, le nuove rimodulazioni che gli utenti trovano in autunno

Anche in questi giorni di fine novembre infatti TIM ha annunciato ad alcuni clienti la futura rimodulazione dei prezzi. Ancora una volta, ad essere interessate dalle rimodulazioni dei costi sono le tariffe legate all’avvenuta portabilità del numero da altro provider.

Alcuni clienti di TIM quindi a breve si troveranno a pagare 2,99 euro in più al mese per il rinnovo della ricaricabile. Ovviamente, il provider italiano ha messo a disposizione di tutti gli utenti interessati da tale provvedimento una serie di compensazioni.

Ogni cliente, a differenza delle precedenti occasioni, avrà la possibilità di scegliere la compensazione in termini di consumi sulla base delle proprie esigenze. Gli abbonati potranno quindi ricevere sino a 50 Giga extra per navigare in internet, oppure in alternativa la tecnologia 5G a costo zero o ancora opzionare l’aggiunta di minuti illimitati verso tutti.

Le modifiche sui prezzi come sempre vengono anticipate da TIM a tutti gli utenti interessati attraverso alcuni SMS informativi. Sempre negli SMS informativi saranno disponibili informazioni su nuovi prezzi e nuove soglie. Gli utenti potranno altresì effettuare la disdetta del proprio piano di abbonamento senza il pagamento di alcuna penale entro un massimo di trenta giorni dall’avvenuta ufficialità delle rimodulazioni.