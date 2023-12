Dopo le tantissime presentazioni e il reveal di un design che ha scosso non pochi utenti, l’era del pickup di casa Tesla si appresta ad iniziare, a distanza di 4 anni infatti, dalla presentazione avvenuta del 2019, sono avvenute le prime consegne del pickup, appuntamento a cui ha deciso di presenziare anche Elon Musk, in quello che però è stata un ritrovo abbastanza deludente.

Ciononostante sono emersi alcuni dettagli interessanti da quanto è avvenuto, in primis sul prezzo che ha lasciato tutti sbigottiti, Tesla Cybertruck parte da 61 mila dollari per la versione da 400km di autonomia, per quella invece a doppio motore con autonomia da 550km servono la bellezza di 79.990 dollari ed infine per quella da tre motori, dunque la top di gamma da 515Km di autonomia, serviranno ben 99.900 dollari, la variante base sarà però acquistabile solo dal 2025.

Il prezzo colpo di grazia

I prezzi mostrati alla consegna hanno sorpreso tutti in quanto nessuno se lo aspettava ed erano ben lontani da quelli dichiarati alla presentazione nel 2019, infatti si parla di un costo quasi raddoppiato e distante dai 39mila dollari dichiarati all’epoca.

Le specifiche tecniche mostrano una vettura, per la media di gamma, che eroga 600 Cv, abbastanza per uno 0-100 di 4,3 secondi, con una velocità di punta pari a 180 km/h.

Per quanto riguarda la top di gamma invece, i tre motori offrono 845 Cv, con uno 0-100 di 2,7 secondi e una velocità massima di 209 km/h.

Non rimane che attendere per capire come si evolveranno le vendite dell’auto gigante di Tesla, inutile negare che il prezzo è decisamente proibitivo per la maggior parte degli utenti.