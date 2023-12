In un mondo sempre più connesso, la scelta dell’app di messaggistica giusta può fare la differenza nella nostra esperienza digitale. WhatsApp e Telegram si contendono da anni il podio, ma quale sarà la migliore? In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche di entrambe le app e approfondiremo le ragioni che guidano la mia preferenza.

Caratteristiche di WhatsApp

Non c’è bisogno di soffermarsi troppo sulle caratteristiche di WhatsApp, dato che è stata a lungo la regina incontrastata delle app di messaggistica. Con funzionalità come chat di gruppo, chiamate vocali, e crittografia end-to-end, WhatsApp ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi tempi, il suo prestigio è stato messo in discussione a causa di controversie sulla privacy.

Il recente aggiornamento della policy di privacy, che prevede la condivisione di informazioni con Facebook, ha spinto molti utenti a cercare alternative. Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità principali di WhatsApp:

– Chat di gruppo fino a 256 persone.

– Chiamate vocali e videochiamate.

– Crittografia end-to-end per le chat.

– Condivisione di foto, video e documenti.

– Invio di messaggi vocali.

– Invio di documenti fino a 100MB.

– Client desktop dipendente dall’app su smartphone.

Caratteristiche di Telegram

Il principale concorrente di WhatsApp, Telegram, offre un approccio diverso alla messaggistica. Fondato da Pavel Durov, è basato interamente su cloud, senza scopo di lucro, e ha una visione libertaria della politica ed economia. Esaminiamo le sue caratteristiche principali:

– Sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi.

– Client desktop e app ufficiale su diverse piattaforme.

– Dimensioni illimitate per media e chat.

– Invio di documenti fino a 2GB.

– Chat segrete con crittografia end-to-end.

– Condivisione di username senza fornire il numero di telefono.

– Chat di gruppo fino a 200.000 membri.

– Canali con numero illimitato di membri.

– Possibilità di importare chat da WhatsApp.

– Chat bot che offrono funzionalità aggiuntive.

Ci sono diverse ragioni che rendono Telegram superiore a WhatsApp, e la sua crescita indica che potrebbe presto superare WhatsApp in termini di utenti. Vediamo i motivi principali:

Sincronizzazione cloud e accesso multi-dispositivo:

Telegram si distingue per la sua sincronizzazione istantanea su tutti i dispositivi. Cambiare telefono è un gioco da ragazzi, e le chat sono sempre aggiornate senza occupare ingenti spazi di archiviazione sui dispositivi. Utilizzo senza il telefono:

A differenza di WhatsApp, Telegram è gestibile da PC, smartphone, tablet anche senza il telefono. È sufficiente effettuare l’accesso sul dispositivo alternativo per utilizzarlo indipendentemente dallo stato del telefono principale. Qualità media e dimensioni dei documenti:

WhatsApp comprime video e foto inviati, limitandone la qualità, mentre Telegram può inviare file fino a 2GB senza compromettere la qualità dei media. Inoltre, quest’ultimo non occupa ingenti spazi di archiviazione sul telefono. Ampia varità di canali e gruppi:

Telegram offre una vasta gamma di canali e gruppi su argomenti diversi, offrendo una maggiore diversità di contenuti rispetto a WhatsApp. Bot programmabili:

I bot programmabili su Telegram offrono infinite possibilità. Ad esempio, il bot Traccia Prezzo Bot permette di monitorare i prezzi su Amazon, fornendo un esempio delle potenzialità dei bot su Telegram.

Come Trasferire una Chat da WhatsApp a Telegram

Telegram ha reagito prontamente al cambio di politica di WhatsApp, introducendo la possibilità di trasferire i backup delle chat da WhatsApp a Telegram. Ecco come farlo:

Su iOS:

Effettuare uno swipe verso sinistra sulla chat da trasferire. Cliccare su “Altro” e poi su “Esporta chat”. Scegliere se allegare o meno i media. Attendere l’esportazione della chat e scegliere Telegram come app di condivisione. Selezionare la chat su Telegram in cui si vuole importare il backup.

Su Android:

Entrare nella chat da trasferire su WhatsApp. Cliccare sui tre puntini in alto a destra e selezionare “Altro” -> “Esporta chat”. Scegliere se includere o meno i media. Attendere l’esportazione della chat e scegliere Telegram come app di condivisione. Selezionare la chat su Telegram in cui si vuole importare il backup.

Ora potete liberare lo spazio occupato dalla chat di WhatsApp eliminandola.

Mentre WhatsApp è stata a lungo la scelta predefinita per molte persone, la sua recente controversia sulla privacy ha spinto molti a considerare alternative come Telegram. La flessibilità di questo, la sua gestione multi-dispositivo e la continua innovazione rendono questa app una scelta allettante per coloro che cercano un’esperienza di messaggistica più avanzata. In ultima analisi, la decisione tra WhatsApp e Telegram dipende dalle esigenze individuali, ma è chiaro che Telegram offre molte caratteristiche avanzate che stanno attirando sempre più utenti.