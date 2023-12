La famiglia Galaxy S24 sarà presentata da Samsung a gennaio 2024 ma non passa giorno senza l’arrivo di nuove informazioni riguardanti i tre smartphone. I flagship del produttore coreano si stanno mostrando a piccole dosi, permettendo a tutti di scoprirne i segreti e le caratteristiche tecniche.

Come riportato dal leaker Ice Universe su segnalazione del team di Windows Report, possiamo scoprire quelli che saranno le colorazioni disponibili al lancio per il Galaxy S24 Ultra. Il leaker ha mostrato ben quattro render definiti ufficiali che mostrano i colori Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet e Titanium Yellow.

Gli utenti potranno scegliere la propria colorazione preferita a partire dal 17 gennaio, data della presentazione ufficiale. Quasi certamente, in quella stessa data, inizieranno i pre-ordini con le consegne stimate entro la fine del mese.

Official renderings of the Samsung Galaxy S24 Ultra have been leaked, showing the four basic colors of the S24 Ultra. Which one do you like best?

Leak from: Windows report pic.twitter.com/CCZBmo4aHS

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 2, 2023