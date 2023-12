Le novità introdotte da Apple sui suoi dispositivi sono sempre ben pensate e introdotte con cautela. Spesso le indiscrezioni emerse nei mesi che precedono l’arrivo dei dispositivi sono poi smentite dalla scelta del colosso di abbandonare progetti non ben definiti, la cui introduzione potrebbe comportare dei rischi non indifferenti. È questo il caso dei tasti capacitivi attesi su iPhone 15 ma poi abbandonati da Apple a poca distanza dal debutto dei melafonini.

Unica novità riguardante i tasti accolta dalla serie di iPhone 15, infatti, è stato l’arrivo del tasto Azione. Quest’ultimo è presente soltanto sui modelli Pro e Pro Max ma il prossimo anno potrebbe caratterizzare tutti i modelli di iPhone 16.

iPhone 16 avranno tutti tasto azione capacitivo!

Tutti gli iPhone 16, e dunque non soltanto i modelli Pro e Pro Max, avranno un tasto Azione. A differenza del tasto attualmente presente su iPhone 15, Apple opterà per un pulsante capacitivo, in grado di percepire la pressione esercitata su di esso e quindi di rispondere al comando assegnato dal singolo utente.

Peculiarità del tasto azione è proprio la possibilità offerta a ognuno di assegnare ad esso una determinata funzione da eseguire rapidamente. Gli utenti possono utilizzarlo per attivare e disattivare la torcia o la modalità silenzioso; per accedere ai comandi rapidi o alla lente d’ingrandimento. Possono attivare la modalità Non disturbare o accedere velocemente alla fotocamera. Inoltre, grazie all’ultimo aggiornamento rilasciato dal colosso, è possibile utilizzare il tasto anche per tradurre istantaneamente una conversazione.

Tante altre funzioni potrebbero poi essere introdotte nel corso dei prossimi mesi e con l’arrivo dei prossimi melafonini che, come sempre, saranno rilasciati nell’autunno del 2024.