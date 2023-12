Il mercato delle elettriche ormai non si ferma più, sembra quasi che le aziende competano ad offrire un listino elettrico ampio e variegato e che non farlo possa essere una nota dolente per qualsiasi casa automobilistica, a ciò poi bisogna aggiungere che quanto promesso da tutte le case, ovvero l’abbassamento del prezzo modello dopo modello per rendere l’accesso alle vetture elettriche fattibile per tutti, sta realmente avvenendo, il prezzo medio sta leggermente calando.

In questo contesto Renault ovviamente vuole dire la sua è ha deciso così di celebrare il ritorno della Renault 5 con delle immagini rilasciate in anteprima che mostrano il modello E-Tech Electric, progettata in Francia con un design Pop e che monta tecnologia ben avanzate per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle vetture elettriche in Europa.

Campagna reveal

La campagna teaser lanciata da Renault dal titolo “R5VOLUTION IS BACK” precede il reveal ufficiale dell’auto e mostra alcuni ma emblematici dettagli come il logo colorato e un QR Code che porta al sito ufficiale.

Stando a quanto si vede si capisce che la Renault 5 manterrà il suo frontale iconico grazie ai classici gruppi ottici a cui si aggiunge un tocco di modernità grazie alla pupilla luminosa, mentre il grande indicatore di carica della batteria quando quest’ultima sarà full formerà un numero 5, richiamo al modello.

Renault 5 E-Tech Electric vanterà una lunghezza di 3,92 metri e offrirà un’autonomia di circa 400Km, quest’ultima come indiato sopra avrà un prezzo di circa 25.000 euro, in conformità con l’abbassamento delle medie dei prezzi promesso da tutte le aziende.