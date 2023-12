Le auto delle forze dell’ordine in Italia si sa godono di un parco auto decisamente variegato, ogni forza armata infatti vanta svariati modelli adattati ad hoc per l’occorrenza per vestire i panni di: Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia, che tutte e tre ogni anno aggiungono numerosi esemplari e che ovviamente si tengono al passo coi tempi.

Recentemente in Veneto abbiamo saputo infatti dell’introduzione per la prima volta alla corte della Polizia di una Tesla Model S, auto elettrica con ottime prestazioni che aiuterà il servizio di Polizia Stradale, una novità assoluta dal momento che spesso le auto delle forze dell’ordine sono di produzione nazionale.

Ebbene ora alla corte della Polizia si aggiungerà una nuova automobile recentemente presentata, parliamo della Alfa Romeo Tonale, una vettura sportiva e prestante che sarà impiegata per attività di controllo e pattuglia sul territorio.

Prestazioni e stile

La vettura appena arruolata agli ordini della Polizia è stata consegnata presso il Centro di Stellantis a Torino, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Capo della Polizia: Vittorio Pisani, di Jean-Philippe Imparato: amministratore delegato di Alfa Romeo e di Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia.

La vettura sopracitata è dotata di motore dal 1500cc ibrido in grado di erogare 167 cavalli e basata su un cambio automatico a 7 rapporti, protezione balistica con antisfondamento, caratteristiche alle quali è stato aggiunto il sistema “Mercurio Extended”, progettato per velocizzare i controlli durante gli interventi operativi.

I veicoli aggiunti al parco auto della Polizia saranno in totale 850 e verranno consegnati entro la prima metà del 2024.