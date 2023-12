Se state cercando una chiavetta USB dove poter archiviare i vostri file, che sia veloce e capiente, non potete non dare un’occhiata alla piattaforma Amazon.

Quest’ultima sta infatti proponendo la chiavetta USB Kingston Canvas da 128 GB a soli 10 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiavetta USB Kingston Canvas da 128 GB a soli 10 euro su Amazon

La scheda SD ci viene fornita nella solita confezione che Kingston usa per le memorie di questo genere. Un cartoncino che incornicia la piccola confezione in plastica che racchiude, in questo caso, la scheda SD Kingston Canvas React Plus e un lettore di schede Kingston con tecnologia UHS-II.

Aprendo la scatola, che non ha altro contenuto, possiamo subito notare la qualità costruttiva del lettore che, nonostante dalle foto sembri molto cheap, risulta molto robusto e ben costruito. La scheda in se non ha nessun cambiamento nelle sue caratteristiche costruttive rispetto alla serie mainstream se non l’aggiunta dei pin aggiuntivi sul retro caratteristici della tecnologia UHS-II.

Un altro dettaglio che cambia è l’adesivo frontale che, nonostante rimanga uguale nella grafica di base, ha l’aggiunta della dicitura “plus” e della velocità di lettura di 300MB/s. I colori però rimangono totalmente invariati dalla serie Canvas React normale il che potrebbe creare un po’ di confusione. Il taglio di memoria da 128 GB è proposto, seguendo questo link, a soli 10.35 euro.