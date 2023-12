Quello che serve alla tua quotidianità, per renderla più semplice e sopportabile, è un dispositivo che ti offra la possibilità di avere le mani libere e di usare i comandi vocali. Non parliamo di un’assistente vocale, ma di auricolari tecnologici di ultima generazione.

Amazon si contraddistingue per essere attivo in diversi settori, come la progettazione e produzione di dispositivi tecnologici confortevoli. Gli auricolari Echo Buds sono perfetti per te, che tu voglia gestire le telefonate o semplicemente ascoltare musica. Sullo store sono attualmente al 57% di sconto, un offerta vantaggiosa che non dovresti perdere! Qual è il loro prezzo? 59,99€ invece di 149,99€. Per averli ti basta cliccare qui e completare l’acquisto.

Vivi a suon di musica con gli auricolari Amazon

Gli Echo Buds di Amazon offrono un’esperienza audio dinamica e immersiva, arricchita dalla tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC). I driver di ottima qualità assicurano un suono nitido e bilanciato, mentre il design in-ear garantisce un’aderenza sicura all’orecchio, isolando efficacemente le distrazioni di sottofondo grazie all’ANC. Il focus è sulla comodità e la praticità, gli auricolari sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, progettati per muoversi con te in ogni situazione. La loro tenuta confortevole consente un utilizzo prolungato senza dover sacrificare il comfort.

L’intrattenimento senza l’uso delle mani diventa una realtà grazie agli auricolari Echo Buds e all’App Alexa. Puoi ascoltare in streaming musica, audiolibri e podcast semplicemente chiedendo. Lascia il telefono in tasca e gestisci le chiamate, imposta promemoria e allunga la tua la lista della spesa aggiungendo articoli. La lunga durata della batteria è un altro importante punto a favore. Con fino a 5 ore di riproduzione per ogni carica e fino a 15 ore con la custodia di ricarica, potrai goderti la tua musica per tutta la giornata. La ricarica rapida da 15 minuti ti regala fino a 2 ore di ascolto, mentre la custodia di ricarica wireless, compatibile con la base di ricarica wireless con certificazione Qi, offre una flessibilità ulteriore. Il design è minimal, semplice, diversamente da alcune cuffie sul mercato.

Gli auricolari Echo Buds sono progettati per integrarsi perfettamente con il tuo stile di vita e sono compatibili con iOS e con il sistema Android, consentendoti di accedere a Siri e all’Assistente Google. Inoltre, sono stati ideati pensando alla tua privacy, donando opzioni per disattivare i microfoni tramite l’App Alexa e la possibilità di monitorare e modificare le registrazioni vocali in modo trasparente e consapevole.