Non è la prima volta che Samsung si ispira a contenuti Pokémon per realizzare i suoi prodotti. Uno degli ultimi interessanti dispositivi in merito sono gli auricolari a forma di Pokéball. La tradizione di creare prodotti ispirati ai Pokémon continua con il lancio dei Galaxy Buds a tema Ditto e Snorlax. Fino ad ora però, questi affascinanti accessori erano disponibili solo sul mercato sudcoreano. Tuttavia, c’è ora una svolta imminente e sicuramente molto apprezzata dagli appassionati. Infatti, Samsung Spagna ha annunciato ufficialmente l’introduzione nel mercato iberico delle prime custodie per auricolari True Wireless del brand, progettate a forma di Pokéball.

Gli auricolari Samsung a forma di Pokéball

Gli appassionati spagnoli saranno i pionieri del Vecchio Continente per quanto riguarda l’uso dei nuovi auricolari. Infatti, saranno i primi ad avere la possibilità di poter finalmente acquistare le tanto attese custodie Ultra Ball, Master Ball e Mega Ball. Questi diversi modelli sono stati appositamente progettati per ospitare i diversi modelli di auricolari Samsung. Tra questi troviamo i Galaxy Buds Live, Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds FE.

Le specifiche tecniche di questi dispositivi indicano che le custodie hanno dimensioni pari a 66 x 66 x 65 millimetri, con un peso aggiuntivo di 80 grammi rispetto agli auricolari stessi. Considerando le dimensioni più generose rispetto agli astucci tradizionali, queste custodie vengono fornite con un pratico braccialetto gommato per agevolarne il trasporto ovunque gli utenti vogliano portarle.

Il prezzo delle custodie Pokéball per auricolari True Wireless Samsung al momento è fissato a 39,91 euro, come indicato sul sito ufficiale dell’azienda. Come annunciato, per il momento è previsto il loro rilascio in Spagna. Resta da vedere se questa opportunità sarà estesa in un prossimo futuro anche agli altri Paesi europei, tra cui ovviamente anche l’Italia.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo di Samsung nel portare la magia dei Pokémon oltre i confini nazionali. Inoltre, suggerisce la possibilità che anche i fan europei possano presto godere di queste custodie tematiche, proprio come sta già accadendo agli appassionati spagnoli. Con la continua popolarità di Pokémon e la crescente richiesta di accessori unici, non sorprenderebbe se queste custodie diventassero presto disponibili in tutto il continente.