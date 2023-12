In questi giorni, la Terra si trova al centro di un evento astronomico straordinario: una tempesta solare di classe G3, classificata come “forte” dallo Space Weather Prediction Center (SWPC) del NOAA, sta per colpire il nostro pianeta. Ma cosa rende questa tempesta solare così unica? È definita “cannibale” dalla NASA, poiché deriva dalla fusione di più espulsioni di massa dal Sole.

Un evento cruciale per la Terra quello della tempesta solare di classe G3

Questa tempesta geomagnetica è stata innescata da un brillamento di classe X, la più intensa, nella regione attiva solare AR 3500. Il 29 novembre 2023, particelle cariche ad alta energia sono state espulse nell’alta atmosfera del Sole, un evento che sarà seguito da altre tre emissioni solari risalenti al 28 novembre. La fusione di questi flussi energetici sta per riversarsi sulla Terra, portando lo SWPC a elevare l’intensità della tempesta da “moderata” a “forte”.

I risultati visibili saranno spettacolari, soprattutto nelle zone non illuminate dal Sole. A latitudini più elevate, si prevedono intense aurore boreali, mentre nelle zone notturne alle nostre latitudini, potremmo assistere a fenomeni come aurore rosse, già avvistate in Italia a settembre 2023, o archi aurorali stabili, che hanno illuminato i cieli italiani a novembre 2023.

Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante la classificazione “forte”, le conseguenze di questa tempesta solare non dovrebbero rappresentare rischi significativi per danni gravi. Problemi alle comunicazioni radio e GPS sono possibili, soprattutto ad alte latitudini, ma non ci si aspettano danni estremi che richiederebbero una tempesta solare di classe G4 o G5.

L’Italia sotto l’obiettivo: cosa aspettarci nel Bel Paese

In Italia, purtroppo, non potremo godere della magnificenza delle aurore boreali, poiché la tempesta colpirà il nostro paese mentre è illuminato dal Sole. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità di luci o bagliori visibili dopo il tramonto. È un evento straordinario che ci ricorda la connessione intricata tra il nostro pianeta e il sistema solare che lo circonda.

In conclusione, mentre ci prepariamo a osservare le conseguenze di questa tempesta solare, possiamo ammirare la meraviglia della natura e la sua capacità di sorprenderci con spettacoli celesti unici. La Terra, sempre in bilico tra l’ordinario e l’extraordinario, continua a insegnarci quanto sia importante comprendere e apprezzare la complessità dell’universo che abitiamo.