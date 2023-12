Una delle auto a quanto pare più apprezzate dell’anno è stata la Audi RS RS Q3 Sportback: Suv con linea coupé compatto e slanciato e che grazie a un motore da 2.5 litri Tfsi, 5 cilindri, offre 400 Cv di potenza e 480 Nm di coppia massima.

Queste caratteristiche unite ad un design accattivante hanno letteralmente conquistato il mondo e soprattutto l’Inghilterra, infatti il portavoce UK ha recentemente dichiarato che Audi è stata costretta a bloccare le vendite dal momento che la richiesta impressionante ha saturato le possibilità produttive di Audi fino al 2024.

Si tratta di un risultato inatteso che ha colto Audi letteralmente impreparata, cosa di cui l’azienda è ovviamente felice ma che di contro la sta obbligando a non accettare ordini per un po’ in quanto non in grado di evaderli.

I modelli venduti

Durante i primi nove mesi di quest’anno Audi è riuscita a vendere ben 95 esemplari della RS Q3 e della RS Q3 Sportback nel Regno Unito, risultato importante ma che appunto è stato fermato al momento dal blocco obbligato delle vendite, che tra l’altro non si sa ancora quando vedrà una data di sblocco anche a causa di una situazione connessa all’auto stessa, infatti nel 2025 è previsto un restyle del modello, dunque Audi non sa se vuole investire sul vecchio design in attesa dell’arrivo di quello nuovo.

Effettivamente sono già in fase di test i primi modelli ridisegnati che mostrano fari più sottili, una nuova griglia e maniglie delle porte a filo, con addirittura la possibilità di vedere un modello elettrico ad alte prestazioni.