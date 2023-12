Nuova TRUFFA incredibile, hanno rubato soldi con questo messaggio

Purtroppo si parla ancora di un tentativo di phishing, una truffa finalizzata a rubare i dati e i soldi dai conti correnti.

Il messaggio di posta elettronica sembra alquanto buffo, ma potrebbe esserci qualcuno che potrebbe cascarci in pieno. Bisogna quindi stare molto attenti e soprattutto dare un’occhiata all’italiano. Il linguaggio usato sembra infatti tutt’altro che rassicurante ed è per questo motivo che bisogna tenere ben saldi i nervi e fare la scelta giusta: cancellare subito il messaggio.

La truffa che arriva tramite e-mail, attenti al finto sito di incontri

Non pensate neanche di inoltrare il tutto ad un amico, che inavvertitamente potrebbe cliccare sul collegamento ed entrare sul sito che gli porterà via tutti i dati. Come potete leggere qui in basso, c’è il testo per intero incollato proprio per fornire agli utenti un metodo di comparazione con qualsiasi altro messaggio di posta elettronica che arriverà.

“Ciao, ho appena visto il tuo profilo sui alcuni social network. Ci tenevo a dirti che sei molto attraente per me e non mi dispiacerebbe affatto incontrarti dal vivo. Io sono una donna single e non cerco assolutamente una relazione seria. Questo è il motivo per cui mi sono registrata su un nuovo sito di incontri utile per trovare degli uomini.

Ora vorrei comunicare con te in maniera più dettagliata, ma farlo tramite le lettere di posta elettronica non è per niente sicuro. Per cui se hai voglia di vedermi puoi scrivimi, ecco il mio profilo sul sito: LINK TRUFFA.

Insieme al messaggio ecco anche una mia foto reale.”