Offerte ho. Mobile con 300 GIGA per distruggere TIM

Tutti i gestori ho. Mobile ha capito di poter dare il massimo con alcuni vantaggi, come ad esempio quello di riuscire a non cambiare mai il prezzo. Le offerte infatti non vengono rimodulate nel più dei casi e tra i provider benedetti da questa situazione c’è anche ho. Mobile.

La famosa azienda virtuale riesce a mettere in fila i suoi successi con delle offerte clamorose, tra le quali risulta disponibile anche quella da 300 giga. Parliamo di una promo che in molti hanno già visto qualche mese fa sul sito di ho. Mobile, la quale non è stata rimossa per il grande successo ottenuto.

ho. Mobile, la nuova offerta da 300 giga è disponibile a 10,99 €

Oltre ai contenuti molto generosi, gli utenti possono basarsi su un prezzo basso che dura peraltro per sempre. Gli utenti che possono sottoscrivere questa offerta sono tutti quelli che provengono da Iliad o da qualche gestore virtuale come Fastweb, Poste Mobile o altri.

La 300 Giga offre ogni mese al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione fissa o mobile in Italia e in Europa. Oltre a questo ci sono 300 giga in connessione 4G, che sarà quella di Vodafone. Da ricordare che il prezzo di vendita è di soli 10,99 € al mese, per cui la prima ricarica dovrà essere fatta almeno da 11 €.

Da ricordare anche che ho. Mobile non prevede alcun costo di attivazione e alcun costo per la generazione della scheda SIM. Oltre questo, il costo di 10,99 € sarà vincolato all’effettiva portabilità del gestore da cui si proviene.