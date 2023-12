Non perdere l’occasione di ricevere uno smartphone gratis e Giga illimitati per la navigazione con l’offerta WindTre FULL 5G con Easy Pay. Richiedendo l’offerta adesso ricevi la possibilità di ottenere una quantità illimitata di Giga alla massima velocità disponibile fino al mese di marzo 2024 grazie al servizio Giga FULL Speed in 5G priority pass.

L’offerta può essere richiesta indistintamente da tutti i nuovi clienti, basterà recarsi in uno dei negozi WindTre per poter acquistare la SIM e scegliere lo smartphone da abbinare alla tariffa!

Attiva l’offerta WindTre: ecco tutti i servizi inclusi!

La WindTre FULL 5G con Easy Pay è soltanto una delle numerose offerte proposte dal gestore a tutti gli utenti interessati a ottenere tanti Giga di traffico dati e uno smartphone da acquistare a rate senza dover sostenere dei costi eccessivi.

Infatti, andando incontro a una spesa di soli 14,99 euro al mese i nuovi clienti potranno ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione in 5G fino al 31/03/2024

Inoltre, i clienti riceveranno la possibilità di scegliere di abbinare all’offerta anche l’acquisto di uno Xiaomi Redmi 12 5G. Il dispositivo non richiederà alcuna spesa aggiuntiva e sarà quindi offerto gratuitamente dal gestore.

Le spese previste, invece, dovranno essere affrontate tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti indicheranno la modalità di pagamento al momento dell’attivazione. Quest’ultima potrà essere effettuata direttamente online, con spedizione della SIM tramite corriere, nel caso in cui non si volesse ottenere lo smartphone; i clienti che opteranno per l’acquisto del dispositivo, invece, potranno effettuare l’acquisto in negozio o procedere con la prenotazione della SIM e dello smartphone online così da dover soltanto ritirarli in negozio.