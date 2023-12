Il lancio imminente di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition ha entusiasmato gli appassionati dell’avventura sci-fi, grazie all’annuncio ufficiale dell’Update 2.1. Questo aggiornamento gratuito promette di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco offrendo nuovi e attesissimi elementi di gameplay.

La notizia è stata condivisa dalla software house polacca CD Projekt RED attraverso i canali social, generando un crescente interesse nella community. L’entità delle modifiche e delle sorprese ha spinto l’azienda a organizzare un evento in streaming chiamato REDstream. Hanno dedicato l’intero intervento alle novità introdotte dall’Update 2.1. Ha coinvolto tutti gli utenti di Xbox Series X|S, Cyberpunk 2077 su PC, PlayStation 5 consentendo un’occasione unica per scoprire le sorprese che li aspettano dopo l’installazione di questo importante aggiornamento sulla loro piattaforma preferita.

Tutti i cambiamenti che si conoscono di Cyberpunk

Il team di sviluppo di CD Projekt RED ha recentemente spiegato che l’aggiunta della metro a Night City in Cyberpunk 2077 è stata il risultato di un notevole impegno da parte di tutti i reparti coinvolti. La metro non sarà solo un elemento scenico, ma un vero e proprio luogo da esplorare e scoprire, promettendo di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco nell’ambiente urbano futuristico.

Un dettaglio interessante introdotto con questo nuovo aggiornamento è la possibilità di portare con sé una radio portatile mentre si viaggia. La musica, da sempre un elemento centrale nell’ambientazione di Cyberpunk 2077, sarà quindi protagonista anche in questo nuovo contesto sotterraneo. Gli sviluppatori hanno sottolineato che questa funzionalità aggiuntiva contribuirà a rendere l’esplorazione della metro ancora più coinvolgente per i giocatori.

La radio portatile potrà essere utilizzata non solo quando ci si trova all’interno di un veicolo, ma anche durante gli spostamenti a piedi per le strade della città. Il team ha introdotto però un accorgimento particolare che vale la pena nominare. Durante i dialoghi di trama e le missioni, la radio sarà bloccata per evitare di interferire con la narrativa e preservare l’immersione del giocatore. Quando ciò avverrà, i giocatori percepiranno un clic, un dettaglio pensato per rendere più realistica l’esperienza, facendo sì che possano immaginare che il loro personaggio abbia disattivato il dispositivo in un momento cruciale della storia.

Sarà stimolante capire come le nuove aggiunte miglioreranno il videogame e come CD Projekt RED continuerà a supportare il titolo dopo il suo controverso lancio iniziale. L’Update 2.1 si preannuncia come un passo significativo nel percorso di miglioramento di Cyberpunk 2077 e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa il futuro riserva a Night City.