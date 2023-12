Tesla ha rivelato i prezzi e le caratteristiche delle diverse versioni del suo attesissimo Cybertruck durante un evento che ha avuto luogo ad Austin. L’azienda ha finalmente presentato i primi 13 pick-up elettrici.

Un gruppo selezionato di clienti ha ricevuto i nuovi modelli di cybertruck a distanza di sei anni da uno dei primi tweet a riguardo di Elon Musk, e 4 anni anni dopo che una versione del Cybertruck è stata svelata per la prima volta nel 2019. Durante la breve live streaming dell’evento, Tesla ha anche dimostrato nuovamente la robustezza del veicolo. La sua demo del 2019 aveva goffamente frantumato i finestrini del camion. L’evento è iniziato con il capo dell’azienda che guidava il camion su un palco buio e scendeva per parlarne.

Il corpo angolare del pick-up elettrico è realizzato in una lega di acciaio inossidabile sviluppata da Tesla e Musk la definisce “il veicolo più unico sulla strada”. “Finalmente un’idea del futuro di questi mezzi”, ha spiegato agli investitori Tesla. Il Cybertruck, soprannominato “un veicolo corazzato del futuro”, sarà finalmente disponibile in tre diverse configurazioni con la versione più economica a partire da un prezzo base di 60.990 dollari, secondo quanto spiegato da Musk. Potrà trasportare più di una tonnellata nel suo pianale e trainare oltre 5.000 kg.

Cybertruck Tesla, concluso l’evento live con dettagli su prezzi e caratteristiche dei modelli

La versione con un’autonomia di 250 miglia e un’accelerazione da zero a 60 miglia all’ora in circa 7 secondi, non sarà disponibile fino al 2025. Una versione a trazione integrale del Cybertruck con un’autonomia stimata di 341 miglia, una velocità massima di 180 km/h sarà lanciata con un prezzo iniziale di 79.990 dollari. La terza versione annunciata giovedì è quella che viene chiamata “Cyberbeast” – prevista nel 2024 – con un’autonomia di 320 miglia e 845 cavalli, viaggiando da 0 a 60 mph in 2,6 secondi ad un prezzo stimato di 99.990 dollari.

Tesla ha anche annunciato che offrirà un range extender per spingere il Cybertruck a trazione integrale a circa 470 miglia e il Cyberbeast a un’autonomia di oltre 440 miglia. Il range extender, spiega Musk, è un “pacchetto opzionale” che occupa circa un terzo del camion. “C’è ancora spazio per un sacco di carico. È pensato per viaggi molto lunghi o per trainare oggetti pesanti su per le montagne”. “Congratulazioni infinite all’incredibile team Tesla, dalla progettazione alla produzione, per aver reso il Cybertruck reale”, ha detto il multimiliardario. Durante l’evento, ha anche invitato il capo progettista dell’azienda di veicoli elettrici, Franz Von Holzhausen, a mostrare la robustezza del Cybertruck, fallita nel 2019.

Questa volta, invece di lanciare una palla di metallo contro il vetro del veicolo, Von Holzhausen ha lanciato una normale palla da baseball – piuttosto debolmente – dimostrando che il vetro poteva lanciare il proiettile. Tesla ha detto che il vetro non si rompe di fronte a un colpo di baseball a 70 miglia orarie. L’evento in streaming si è concluso dopo circa 30 minuti, una volta che Musk ha elencato le caratteristiche e le capacità delle diverse versioni del Cybertruck e del suo esterno antiproiettile. Inoltre, potrebbero volerci almeno 18 mesi prima che il camion diventi redditizio per l’azienda.