Nuova ondata di offerte disponibili direttamente sul Play Store, quindi scaricabili per tutti i dispositivi con sistema operativo Android, siano in genere essi tablet o smartphone di ultima generazione. Il risparmio è notevole per tutti gli utenti, così da essere sicuri di riuscire a spendere il minimo indispensabile.

Come spesso vi raccontiamo, ciò che manca sul Play Store di Google è sicuramente una pagina riassuntiva dove si possano trovare tutte le offerte attualmente attive. Per questo motivo creiamo i nostri articoli, un sunto di ciò che vi aspetta nel corso della singola giornata odierna, così da essere sicuri di non perdere nemmeno una riduzione di prezzo.

Android, splendide offerte sul Play Store

Un numero impressionante di sconti vi attende per poco tempo sul Play Store di Google, dove si possono acquistare Infinite Launch, disponibile a titolo completamente gratuito (LINK), passando anche per Sky Safari 6 Pro, un browser davvero notevole ed interessante, che però ha un costo di 21,99 euro (LINK), oppure anche Black Launcher – Battery King, il cui prezzo si aggira attorno a 1,89 euro (LINK).

Volendo invece puntare direttamente su giochi di ultimo livello, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Towaga: Among Shadows, che costa 0,79 euro (LINK), Romancing Saga3, disponibile a 6,99 euro (LINK), passando anche per Trail Boss BMX a 0,79 euro (LINK) o sempre della stessa serie, Pumped BMX 3, disponibile a 0,79 euro (LINK).