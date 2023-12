Android, le app GRATIS oggi torneranno a breve a pagamento: la lista

Diversi utenti stanno apprezzando il lavoro di Android, soprattutto lato Play Store. Qui ci sono tantissimi titoli a pagamento da poter portare a casa oggi in maniera gratuita, ma solo per un periodo limitato di tempo.

In basso potete notare alcune soluzioni scelte appositamente per essere proposte ai nostri lettori.

Gli utenti Android scaricano gratis oggi dal Play Store tanti titoli a pagamento gratis

Uno dei giochi migliori che sta attirando tanta attenzione da parte degli utenti Android all’interno della lista dei titoli a pagamento da scaricare gratis è sicuramente Live Or Die: Survival Pro. Questo gioco, scaricato da oltre 5 milioni di utenti, arriva gratis invece che con il solito prezzo di vendita. Sarà un’opportunità per cimentarsi in un prodotto davvero interessante che metterà alla prova le vostre abilità da gamer.

Se non avete mai utilizzato poi un altro gioco, noto con il nome di Monster Killer Pro – Shooter, dovete assolutamente farlo. Qui vi ritroverete in uno dei più classici “sparatutto”, dove si primeggerà uccidendo i nemici. Il gioco è stato scaricato da oltre mezzo milione di utenti.

Passando alle applicazioni, ecco KX Music Player Pro, un’app in grado di far riprodurre agli utenti i propri brani con molte opzioni in più. Al momento si tratta di una nuova scoperta visto che sono in 10.000 ad averla scaricata.

Se poi volete avere a che fare con uno dei giochi più famosi del momento, ecco a voi Stickman Warriors Dragon Hero. Con ben mezzo milione di download, sarà questo il gioco da scaricare assolutamente per il vostro smartphone Android.