Chiamate tramite Wi-Fi, scopriamo insieme come si fanno su iPhone

In situazioni dove la rete cellulare è debole o assente, gli utenti iPhone hanno la possibilità di utilizzare la funzionalità Chiamate WiFi. Questa caratteristica permette di effettuare e ricevere chiamate utilizzando una connessione WiFi. Per abilitarle, è necessario accedere al menù “Impostazioni” del dispositivo, selezionare la voce “Telefono” e attivare l’opzione “Chiamate WiFi”.

Chiamate tramite Wi-Fi: la guida pratica

Una volta attivate, le Chiamate WiFi diventano operative e nella barra di stato del telefono appare la dicitura “WiFi” quando si apre il Centro di Controllo. Questo indica che il dispositivo sta utilizzando la rete WiFi per le chiamate. Interessante è il fatto che questa funzionalità è utilizzata anche per le chiamate d’emergenza in assenza di servizio cellulare, come specificato dalla documentazione ufficiale di Apple.

Tuttavia, può capitare che, nonostante l’attivazione delle Chiamate WiFi, queste non funzionino correttamente. In tali circostanze, è consigliabile riavviare l’iPhone o provare a connettersi a una diversa rete WiFi, poiché alcune reti potrebbero non essere compatibili con questa funzione. Oltre a queste, iOS offre altre funzionalità utili, come la possibilità di recuperare vecchie foto tramite iCloud. Questo sistema di archiviazione di Apple consente di accedere a foto e altri dati da qualsiasi dispositivo connesso, garantendo una soluzione pratica per il recupero di file importanti o ricordi preziosi.

In sintesi, le Chiamate WiFi su iPhone rappresentano un’opzione utile per mantenere la connettività in situazioni di scarsa copertura di rete, mentre iCloud offre una soluzione affidabile per la gestione e il recupero di dati personali. Queste funzionalità dimostrano l’impegno di Apple nel fornire soluzioni innovative e pratiche per migliorare l’esperienza utente dei suoi dispositivi.