Iliad è l’operatore telefonico che non delude le aspettative, un’azienda che affonda le radici nel proprio mantra, pronto a prevedere nessuna variazione nel prezzo dell’offerta per sempre, ciò sta a significare che il consumatore non dovrà mai fare i conti con rimodulazioni di vario genere.

Scandagliando il catalogo aziendale, è oggi possibile scovare la Giga 150, una promozione che ha un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, un canone che deve essere versato con il credito residuo della SIM ricaricabile, e che allo stesso tempo nasconde alle spalle un bundle di assoluto rispetto: 150 giga di internet con SMS e minuti completamente illimitati. Il tutto porta con sé la navigazione in 5G alla massima velocità, per avere la certezza di non perdere nemmeno un Mbps di quanto è in grado di offrire il progresso tecnologico.

Iliad, la promozione è da attivare subito

Le insidie nascoste alle spalle della Giga 150 di Iliad sono praticamente assenti, per il semplice fatto che si tratta di una promozione attivabile da ogni singolo consumatore in Italia, sia con portabilità del numero originario che su nuova numerazione.

Il costo iniziale che sarà necessario sostenere equivale a soli 9,99 euro, corrispondente della SIM e dell’attivazione, a cui quindi vanno aggiunti altrettanti 9,99 euro per coprire la prima mensilità. Possiamo dire che, nel complesso, la spesa sarà di circa 20 euro nella fase iniziale, con la possibilità comunque di attivare il tutto direttamente presso le Iliad box dislocate sul territorio, oppure sul sito ufficiale.