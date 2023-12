PosteMobile apre le porte dei propri negozi con il lancio di una promozione davvero più unica che rara, pensata più che altro per convincere tantissimi utenti al cambio operatore telefonico, avvicinandoli alla sottoscrizione di una nuova SIM ricaricabile, che permetterà di risparmiare al massimo.

L’offerta corrente prende il nome di Creami Extra Wow 150, si tratta di una soluzione disponibile per tutti i consumatori, a prescindere dalla provenienza contrattuale (non devono quindi essere necessariamente in uscita da Iliad o da un MVNO), attivabile solamente tramite il sito ufficiale, con la spesa iniziale di 20 euro, che comprende anche la prima mensilità.

PosteMobile, un risparmio più unico che raro

La spesa è ridottissima con questa promo, oggi infatti può essere attivata con un esborso finale di soli 8,99 euro al mese, il cui canone dovrà necessariamente essere pagato con il credito residuo della SIM, senza vincoli di durata o altro tipo di limitazioni.

Il bundle messo a disposizione da PosteMobile è parallelamente assolutamente convincente, poiché è composto da 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G+ (attenzione, in questo caso si possono raggiungere anche 300Mbps in download, senza limiti), passando anche per credit illimitati che potranno essere utilizzati per SMS e minuti infiniti da utilizzare verso ogni numero del territorio.

L’attivazione, come vi abbiamo ampiamente anticipato, può essere effettuata solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale di PosteMobile, così da non perdere di vista nemmeno una singola riduzione di prezzo, e ricevere la SIM a domicilio.