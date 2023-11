Ritorna una delle offerte più apprezzate dell’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Stiamo parlando dell’offerta denominata 1Mobile Super 80 e questa volta c’è una novità. L’operatore virtuale ha infatti deciso di proporre nel bundle mensile una maggiore quantità di SMS da poter inviare senza pensieri a tutti i numeri. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile, l’operatore virtuale propone l’offerta 1Mobile Super 80 con più SMS

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale 1Mobile sta riproponendo l’attivazione dell’offerta 1Mobile Super 80. Come già accennato in apertura, però, questa volta c’è una novità. Rispetto a quanto proposto in passato, gli utenti avranno ora a disposizione una maggiore quantità di SMS da poter inviare ad amici o parenti. In particolare, nel bundle attuale saranno compresi fino a 90 SMS verso tutti i numeri.

Rimane invece invariato il resto del bundle di questa offerta. Nello specifico, l’offerta mobile 1Mobile Super 80 include ogni mese fino a 80 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete Vodafone. La velocità massima di navigazione è pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload. Gli utenti avranno poi a disposizione ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 6,99 euro. Tuttavia, l’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di proporre il primo mese di offerta ad un costo scontato di 5 euro. Il costo di attivazione è invece gratuito. Ricordiamo comunque che l’offerta mobile 1Mobile Super 80 è rivolta principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.