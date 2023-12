Il tanto atteso spin-off de “La Casa di Carta”, intitolato “Berlino”, è destinato a fare il suo debutto il 29 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. Questa nuova serie segue le gesta di uno degli iconicamente complessi personaggi della serie madre, interpretato da Pedro Alonso nel ruolo di Berlino, l’edonista e furbo protagonista. Il trailer promozionale ufficiale fornisce uno sguardo approfondito su ciò che i fan possono aspettarsi da questa entusiasmante espansione del mondo de “La Casa di Carta”.

Il nucleo della storia ruota attorno a una delle rapine più straordinarie di Berlino e presenta una nuova squadra di personaggi affascinanti. Michelle Jenner assume il ruolo di Keila, un genio dell’ingegneria elettronica, mentre Tristán Ulloa interpreta Damián, un professore filantropo e consigliere di Berlino. Begoña Vargas è Cameron, una ragazza impulsiva che vive sempre al limite, mentre Julio Peña Fernández è Roi, il fedele seguace di Berlino, e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda. Questa squadra eterogenea promette una dinamica unica e affascinante, con ciascun personaggio portando il proprio contributo distintivo alla trama.

In arrivo su Netflix la serie TV “Berlino”

La serie “Berlino” sarà composta da otto emozionanti episodi, il cui sviluppo è affidato ai creativi di spicco Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, già noti per il loro lavoro su “La Casa di Carta” e “Sky Rojo”. Il team di sceneggiatori, composto da Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva e Lorena G. Maldonado, ha lavorato diligentemente per creare una narrazione coinvolgente che mantenga lo spirito avvincente della serie madre. La regia della serie è affidata a Albert Pintó, David Barrocal e Geoffrey Cowper, figure esperte nel loro campo che hanno contribuito a progetti di successo come “Sky Rojo” e “Malasaña 32”.

La presenza di due volti noti de “La Casa di Carta”, Itziar Ituño e Najwa Nimri, che ritornano rispettivamente nei ruoli delle poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra, aggiunge un elemento di continuità e familiarità per i fan della serie originale. La loro partecipazione potrebbe portare nuovi sviluppi alla trama e connessioni intriganti tra il mondo de “La Casa di Carta” e il nuovo spin-off “Berlino”.

In conclusione, “Berlino” promette di essere un’esperienza coinvolgente e avvincente per gli appassionati della serie originale. Con una combinazione di nuovi personaggi affascinanti, una trama intrigante e la stessa creatività che ha reso “La Casa di Carta” un successo mondiale, questo spin-off è destinato a catturare l’attenzione degli spettatori e a consolidarsi come una componente significativa nell’universo narrativo della serie.