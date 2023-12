Nell’attesa fervente del rilascio del tanto atteso primo trailer di “House of the Dragon” stagione 2, l’acclamato attore Matt Smith ha già pianificato il suo prossimo progetto al di là del ruolo iconico di Daemon Targaryen. Si immergerà nell’adattamento televisivo del romanzo “La morte di Bunny Monroe”, capolavoro letterario scritto dal rinomato musicista Nick Cave.

Smith, celebre per la sua interpretazione in “The Crown”, ha firmato un contratto impegnativo per assumere il ruolo di protagonista e produttore esecutivo di questa nuova serie televisiva limitata, basata sull’omonimo romanzo pulp di Cave. La serie, composta da sei episodi, sarà curata da Pete Jackson, sceneggiatore di successo di “Somewhere Boy”, e diretta da Isabella Eklöf, regista nota per il suo lavoro in “Industry” e “Holiday”. La produzione sarà affidata a Clerkenwell Films, casa di produzione di successi come “The End of the F***ing World” e “Misfits”, in collaborazione con Sky Studios.

Le riprese della serie avranno inizio la prossima primavera, con Sky Atlantic e il servizio di streaming NOW che si prevede porteranno lo spettacolo nel Regno Unito e, presumibilmente, anche in Italia. Le vendite internazionali saranno gestite da NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios, ampliando così l’accessibilità di questa avvincente produzione a un pubblico globale.

Matt Smith pronto ad interpretare il suo prossimo ruolo

Matt Smith vestirà i panni del protagonista, Bunny Munro, un venditore di porta a porta affetto da una pericolosa dipendenza dal sesso. La sua vita viene sconvolta dalla tragica morte per suicidio di sua moglie, Libby. Accompagnato dal figlio nove anni, Bunny Junior, intraprende un viaggio fuori controllo attraverso il sud dell’Inghilterra. Durante questo percorso, cerca di affrontare il dolore seducendo ogni donna che incontra, mentre Bunny Junior inizia a comunicare con il fantasma di sua madre, aggiungendo un elemento sovrannaturale ed emotivamente intenso alla trama.

Tra i produttori esecutivi spicca anche il nome di Nick Cave, il cui entusiasmo traspare dalle sue dichiarazioni: “Finalmente qualcuno ha il coraggio di portare sullo schermo questa storia empia e vergognosa”. La partecipazione diretta di Cave alla produzione suggerisce un adattamento fedele e appassionato del suo lavoro letterario, promettendo agli spettatori un’esperienza avvincente e intensa.

Il coinvolgimento di Matt Smith, insieme al talento dietro la macchina da presa e la produzione, prospetta una serie che andrà oltre il mero intrattenimento, esplorando temi complessi e coinvolgenti. La storia di Bunny Munro si preannuncia come una potente narrazione visiva che catturerà l’attenzione del pubblico e lo terrà con il fiato sospeso per ogni episodio.

In conclusione, l’annuncio di questo nuovo progetto segna una pietra miliare significativa nell’evoluzione della carriera di Matt Smith e nell’adattamento di opere letterarie di prestigio per il piccolo schermo. Con una squadra di talentuosi professionisti dietro le quinte e la promessa di una storia avvincente, “La morte di Bunny Monroe” si presenta come una serie da tenere d’occhio nel panorama televisivo a venire.