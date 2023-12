WhatsApp sta portando una delle sue funzionalità più apprezzate anche sull’app desktop. Si tratta dei messaggi effimeri che si autodistruggono dopo che vengono visualizzati. Questa novità è stata recentemente introdotta nella versione mobile dell’app e ora sta facendo il suo debutto anche su WhatsApp Web per Windows.

L’opzione di inviare foto e video impostandoli come “visualizzabili una sola volta” è stata avvistata nella beta più recente dell’app di messaggistica istantanea Windows, come evidenziato da uno screenshot condiviso dal sito WABetaInfo. Questa funzione, già presente su Android e iOS, consente agli utenti di inviare contenuti sensibili o temporanei senza che essi vengano salvati nella memoria del dispositivo. Si tratta di una misura di sicurezza che offre una maggiore tutela della privacy oltre che un maggiore controllo sui dati condivisi.

Foto e video effimeri su WhatsApp Web

La decisione di estendere questa funzione alle versioni desktop è stata presa in considerazione dopo aver ricevuto numerose richieste de parte degli utenti. Questo passo in avanti partirà dall’app Windows, ma c’è l’intenzione di estenderlo molto presto anche a macOS e WhatsApp Web. Attualmente, è disponibile solo per alcuni beta tester, ma è previsto che il rollout per tutti gli utenti avvenga già a partire dalle prossime settimane.

L’introduzione di questa novità offre diversi vantaggi agli utenti di WhatsApp. Innanzitutto, consente di inviare contenuti effimeri con maggiore controllo, evitando in questo modo che restino archiviati sul computer di destinazione. Questa opzione non solo contribuisce a tutelare la privacy, ma è anche un ottimo modo per tenere sotto controllo e risparmiare lo spazio di archiviazione sui propri dispositivi.

Oltre a questa aggiunta, WhatsApp ha recentemente introdotto un collegamento rapido per accedere alle chat potenziate dall’intelligenza artificiale su iOS. Questa novità rende l’esperienza utente molto più efficiente oltre che intuitiva. Inoltre, è in fase di test la possibilità di utilizzare l’indirizzo email anziché il numero di telefono per la verifica dell’account, offrendo agli utenti un’opzione aggiuntiva per proteggere il proprio profilo e i propri dati personali.

In conclusione, WhatsApp continua a migliorare e ampliare le sue funzionalità, rispondendo alle esigenze e alle richieste degli utenti. L’introduzione dei messaggi effimeri sull’app desktop rappresenta un passo significativo verso un’esperienza utente più sicura e personalizzata.