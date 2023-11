WhatsApp, aggiornamenti pronti per la fine del 2023 con novità OTTIME

Gli utenti di WhatsApp, come se non ne avessero ancora abbastanza, non vedono l’ora di ricevere tanti altri aggiornamenti. Il 2023 non è ancora finito ed è per questo che tutti si aspettano che qualcosa arrivi improvvisamente. Effettivamente la piattaforma di messaggistica istantanea sta lavorando ad alcuni nuovi accorgimenti da apportare, con delle funzionalità interessanti che renderanno la piattaforma sempre più pronta ad ogni tipo di evenienza.

Con gli ultimi update che hanno reso WhatsApp incredibilmente versatile, si mischieranno altre due novità. A quanto pare infatti gli ingegneri stanno seguendo la linea dettata dai messaggi effimeri, quelli che si autodistruggono dopo la lettura. Mentre questa funzionalità sta per sbarcare anche sull’applicazione desktop, sembra che ci sia qualcosa di relativo con la nuova possibilità pronta ad esordire prossimamente.

WhatsApp Web: gli utenti avranno la possibilità di impostare foto e video effimeri

Alcune indiscrezioni hanno parlato della volontà da parte di WhatsApp di lanciare tanti nuovi aggiornamenti. Uno di questi potrebbe arrivare a breve come dimostrano alcune notizie condivise da siti molto affidabili. All’interno dell’ultima beta dell’applicazione Web dedicata a Windows sul desktop infatti si noterebbe la possibilità di utilizzare foto e video effimeri, proprio come le applicazioni mobili.

Anche tramite il desktop dunque gli utenti potranno inviare quelle foto o quei filmati che potranno essere visualizzati solo ed esclusivamente una volta. L’opzione è già attiva da tempo, come detto, su Android ed iOS, per cui ora l’obiettivo era quello di completare. A breve dovrebbe essere disponibile per tutti coloro che usano WhatsApp Web.