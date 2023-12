In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo tantissimi prodotti a prezzi scontati, nonostante il Black Friday sia ormai finito.

Tra questi abbiamo scovato anche Baseus Hub USB C 7 in 1 Adattatore con HDMI ad un prezzo davvero speciale, con anche un coupon del 15%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Baseus Hub USB C 7 in 1 Adattatore con HDMI in offerta su Amazon

Hub USB dotato di una porta di ingresso Power Delivery USB-C da 100W, una porta HDMI 4K, 3 porte dati USB 3.0 e slot per schede SD/TF, eccellente connettività per soddisfare tutte le esigenze di espansione contemporaneamente, maggiore efficienza sul lavoro.

La porta HDMI supporta una nitidezza massima di 4K@60Hz per la trasmissione su schermo con modalità estensione e specchio, ed è compatibile con 1080P@120Hz per un’elevata frequenza di refresh, per un’esperienza visiva senza precedenti.

Velocità di trasmissione dei dati fino a 5 Gbps con le porte USB 3.0, per trasferire file e immagini di grandi dimensioni in pochi secondi. Inoltre, uno slot per schede SD/TF consente di accedere alla scheda di memoria per le foto e i video memorizzati nella fotocamera. Il tutto, seguendo questo link, al prezzo di 19.99 euro a cui andrà aggiunto un ulteriore sconto del 15%.