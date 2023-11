WindTre ha oggi lanciato la promozione che tutti gli utenti vorrebbero effettivamente attivare sul proprio numero di telefono, stiamo parlando della Go 150 Flash+ Digital, una soluzione relativamente economica, dato il costo di soli 8 euro, che può davvero riservare non poche sorprese.

La prima cosa da sapere riguarda più che altro le limitazioni in fase di attivazione, poiché ad oggi la promo può essere richiesta solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di casa Iliad o di un MVNO, pronti a richiedere la portabilità del numero di telefono direttamente in WindTre (ad un costo comunque contenuto, per quanto riguarda l’attivazione).

Non dimenticatevi di iscrivervi subito al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, solo in questo modo avrete le offerte ed anche i codici sconto gratis Amazon direttamente sul vostro smartphone.

WindTre, le offerte sono le migliori del mese

Con la Go 150 Flash+ Digital, infatti, i fortunati utenti che vi potranno accedere avranno pieno diritto a godere di un prezzo fisso mensile di 8,99 euro, corrispondente comunque ad un canone da versare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile.

Il bundle è comunque molto ampio e variegato, in quanto corrisponde esattamente a minuti illimitati, che gli utenti si ritrovano ad utilizzare liberamente per telefonare ad amici e parenti, passando anche per 200 SMS da inviare ad altrettanti utenti, o anche 150 giga di internet alla massima velocità disponibile. A differenza di quanto si potrebbe sperare, non sarà possibile navigare in 5G, ma solo in 4G+ (in caso contrario è necessario un piccolo sovrapprezzo da aggiungere agli 8,99 euro al mese).