TIM, le offerte di Natale battono Vodafone: costano 6 euro

Con le migliori offerte del momento TIM può competere alla grande ergendosi anche a leader assoluta tra le aziende più forti. La storia del gestore è nota a tutti ma ora è tempo di ristabilire gli equilibri.

Tutto ciò sarà possibile con due offerte incredibili che nessuno credeva possibili ed invece eccole qui. La prima è una vecchia conoscenza e si chiama Power Supreme Web Easy, soluzione che include tutto il meglio al suo interno. La seconda offerta è invece la nuova Power Iron, già vista durante il mese di novembre e che ha riscosso gran clamore in positivo.

TIM, le nuove offerte Power Iron e Power Supreme Web Easy: i dettagli

Parlando prima dell’offerta Supreme Web Easy, gli utenti possono avere il meglio. Si parla infatti di minuti ed SMS senza limiti verso ogni gestore, con la possibilità di navigare sul web con ben 150 giga in 4G. L’offerta, così come la Iron, è dedicata agli utenti che provengono da Iliad o dai gestori virtuali in generale. Il prezzo mensile è di 7,99 € al mese per chi riesce a sottoscriverla.

Passando poi alla Power Iron, gli utenti possono avere tutto per un prezzo ancor minore. Bastano infatti 6,99 € al mese per sottoscrivere questa soluzione, in grado di offrire minuti ed SMS illimitati verso tutti i provider fissi e mobili ma anche 100 giga in 4G. Ricordiamo inoltre che tale proposta potrebbe essere presentata anche ad alcuni ex clienti, indipendentemente dal gestore con cui si trovano ora. La scelta ora sta a voi: TIM vuole aiutarvi con la sua qualità.