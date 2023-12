Il futuro del chatbot di intelligenza artificiale Copilot, precedentemente denominato Bing Chat) di Microsoft si prospetta entusiasmante, poiché l’azienda ha annunciato i piani per un importante aggiornamento. La novità principale è l’integrazione del potente modello GPT-4 Turbo di OpenAI. Questo avanzato algoritmo apre nuove prospettive per Copilot, consentendo una significativa espansione della finestra contestuale fino a 128.000 caratteri. Tale aggiornamento mira a superare il limite attuale di 5.000 caratteri per query, fornendo agli utenti la possibilità di formulare domande più complesse e articolate.

Mikhail Parakhin, responsabile della divisione servizi web e advertising di Microsoft, ha condiviso dettagli su questo prossimo sviluppo attraverso la piattaforma X. In risposta a un utente, Parakhin ha sottolineato che il modello GPT-4 Turbo offre una finestra contestuale più ampia, fornendo così una base solida per l’incremento del limite di caratteri. Ha inoltre evidenziato che GPT-4 Turbo ha dimostrato di superare GPT-4 in termini di intelligenza percepita, una metrica interna che misura l’intelligenza del sistema dal punto di vista degli utenti.

GPT-4 Turbo arriva su Copilot

Le prospettive di un’interazione più fluida e umana con Copilot sono al centro di questa evoluzione. Parakhin ha dichiarato che il modello avanzato dovrebbe migliorare la coerenza e la naturalezza delle conversazioni virtuali, rendendo l’esperienza dell’utente più gratificante. Allo stesso tempo, ha sottolineato miglioramenti significativi in termini di velocità effettiva del modello, che si tradurranno in tempi di risposta più rapidi, garantendo un servizio più reattivo.

Nonostante questi entusiasmanti progressi, Parakhin ha fatto notare che ci sono ancora alcune sfide da affrontare. In particolare, ha menzionato questioni legate alla matematica e alla programmazione che richiedono attenzione. Di conseguenza, non è stata ancora fissata una data precisa per l’implementazione di GPT-4 Turbo su Copilot. Tuttavia, l’impegno di Microsoft per portare avanti questo aggiornamento è evidente, e l’azienda sta lavorando diligentemente per risolvere le questioni tecniche in sospeso.

Questo upgrade fa parte di una roadmap più ampia di miglioramenti progettati per Bing Chat. Oltre all’integrazione di GPT-4 Turbo, un’altra innovazione attesa è il supporto esteso per plug-in di terze parti. Attualmente in fase di test con un gruppo selezionato di utenti, si prevede che questa funzionalità sarà rilasciata gradualmente a livello globale nelle prossime settimane. Recentemente, la tecnologia di Copilot è stata introdotta su Microsoft 365 in Italia, ampliando ulteriormente la portata e l’accessibilità di questa innovativa piattaforma.

In conclusione, l’annuncio dell’aggiornamento a GPT-4 Turbo per il chatbot Copilot di Microsoft rappresenta un passo significativo verso l’avanzamento delle capacità di intelligenza artificiale nell’ambito delle interazioni virtuali. Mentre gli utenti attendono con impazienza l’implementazione di queste miglioramenti, Microsoft continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire esperienze digitali sempre più avanzate e soddisfacenti.