Dopo vari mesi di disservizio, l’operatore Rabona Mobile sembra essere tornato in carreggiata con nuove offerte per la linea mobile. Solo qualche mese fa, la situazione per il gestore telefonico era davvero critica.

A causa di alcune “problematiche contrattuali” dibattute con Vodafone, operatore a cui deve la sua linea telefonica, Rabona ha seriamente rischiato di chiudere i battenti.

Tuttavia, sembra, almeno per il momento, che la crisi sia stata evitata e i numerosi disservizi, da tempo manifestati, siano stati estinti.

Rabona Mobile: uno sguardo più dettagliato

Rabona consente di scegliere tra tre offerte promozionali per la linea mobile. Esse sono valide per tutti coloro che intendono acquistare una scheda SIM completamente nuova o effettuare una portabilità da altro operatore, mantenendo, se desidera, lo stesso numero telefonico.

In caso di acquisto di una nuova scheda SIM, la promo in questione, disponibile a soli 3.99 euro al mese, include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e chiamate senza scatto alla risposta, sia verso recapiti fissi sia mobili;

11 GB di Internet alla velocità del 4G.

Per quanto riguarda gli utenti che intendono emigrare da un altro operatore telefonico, essi potranno scegliere tra due promozioni.

La prima disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese, prevede:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Senza costi aggiuntivi né scatto alla risposta;

33 GB di Internet alla velocità del 4G.

La seconda promozione è disponibile al costo di 7.99 euro al mese, ed include:

Chiamate e minuti illimitati, anche in questo caso verso tutti e senza costi aggiuntivi!

111 GB di Internet alla velocità del 4G.

Tuttavia, queste che vi abbiamo presentato, sono solo alcune delle offerte per la rete mobile che Rabona mette a disposizione dei suoi vecchi e nuovi utenti in questo periodo. Per poter valutare le altre promozioni che l’operatore offre, potete consultare il sito web ufficiale. Molto semplice e intuitivo da utilizzare.