L’arrivo del prossimo top di gamma di casa OnePlus è ormai imminente, l’azienda cinese infatti sta facendo piano piano arrivare le info sul suo device per fomentare l’hype e per invogliare la gente a curiosare nel mondo OnePlus, il device arriverà ufficialmente il 5 Dicembre nel mercato orientale ma solo a Gennaio invece in Italia.

Al momento quello che sappiamo in via ufficiale sono i colori di lancio di OnePlus 12 che saranno tre: nero, verde e bianco e che a detta di OnePlus hanno un significato che in breve è per il nero il passato e i sacrifici dell’azienda, per il verde un albero che si erge dalla montagna e per il bianco il futuro che è ancora da scrivere.

Ora però è arrivato il momento di pensare alla parte più succulenta, ovvero le specifiche hardware che come immaginabile, saranno al top, OnePlus infatti ci ha sempre abituati benissimo con i suoi smartphone, offrendo componenti di altissimo livello e senza compromessi.

Le specifiche di OnePlus 12

Al momento le specifiche pubblicate da OnePlus su Weibo sono le seguenti:

1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0

Display BOE X1: 6,8 pollici, risoluzione 2K e luminosità di picco di 2.600 nits

Fotocamera principale che sarà basata sul sensore Sony LYT 808: sensore primario da 50 megapixel, 48 megapixel Ultrawide e teleobbiettivo da 64 megapixel.

Processore Snapdragon 8 Gen 3

Telecamere HyperTone.

24GB di RAM LPDDR5X

Dunque non rimane che attendere l’annuncio ufficiale il 5 Dicembre che poi farà seguito al rilascio nei mercati, a quanto pare anche per il mercato europeo avremo la ricarica a 100W abilitata.