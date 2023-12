Ve lo avevano anticipato nei giorni scorsi ed ora è finalmente successo. Nel corso delle ultime ore, il produttore tech Meizu è tornato sulla scena ed ha annunciato ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone top di gamma Meizu 21. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche principali.

Meizu annuncia ufficialmente in Cina il nuovo smartphone top di gamma Meizu 21

Meizu 21 è il nuovo smartphone top di gamma presentato in queste ore in Cina dal noto produttore tech. Si tratta di uno smartphone davvero notevole dal punto di vista tecnico e molto curato nel design. Troviamo infatti un corpo in vetro con un frame in metallo con rifinitura opaca. Sul fronte, spicca un display con tecnologia OLED e con delle cornici attorno allo schermo praticamente assenti. Sono infatti spesse soltanto 1.74 mm e sono simmetriche tra loro.

È stato poi molto curato il comparto fotografico. Quest’ultimo include un sensore principale Samsung S5KHP3 da 200 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare Samsung S5K3L6 da 12 MP e un sensore di profondità Samsung S5K5E9 da 5 MP. Le prestazioni non hanno rinunce, grazie alla presenza del potente soc Snapdragon 8 Gen 3 con tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0. La batteria ha poi una capienza di 4800 mah e supporta anche la ricarica rapida da 80W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma Meizu 21 sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 435 euro al cambio attuale. Per il momento, non è previsto un suo arrivo in Italia.