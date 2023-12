Dacia ha recentemente inaugurato il suo nuovo portale online, segnando un passo significativo nel continuo processo di rinnovamento del marchio e della gamma di prodotti. Questo nuovo portale mira a rendere i servizi, le auto in pronta consegna e gli accessori dedicati alla vita all’aria aperta più facilmente accessibili ai visitatori, seguendo una filosofia moderna e offrendo un‘esperienza utente ottimizzata.

Il nuovo design del portale si caratterizza per la sua grafica essenziale, una navigabilità semplificata e la facilità di accesso alle informazioni principali. La struttura del sito è stata organizzata in aree tematiche per agevolare sia i visitatori occasionali che i clienti fedeli al marchio. Indipendentemente dal profilo dell’utente, il portale offre un layout responsive, garantendo una fruizione ottimale anche da dispositivi mobili come smartphone.

Arriva il nuovo portale Dacia.it

Tra le funzionalità di punta del nuovo portale spicca la possibilità di configurare i veicoli, esplorare le offerte in corso e richiedere un test drive direttamente online. La gamma completa delle auto è messa in evidenza subito sotto, consentendo ai potenziali acquirenti di visualizzare tutte le auto disponibili per la pronta consegna. Inoltre, è possibile confrontare simultaneamente due modelli per facilitare la scelta del veicolo più adatto alle esigenze dell’utente.

Il portale non si limita solo agli aspetti legati alle auto, ma offre anche sezioni specifiche per i servizi di manutenzione, garantendo ai clienti un accesso diretto alle informazioni cruciali per il mantenimento dei loro veicoli. Inoltre, gli appassionati possono esplorare una vasta gamma di accessori progettati per arricchire l’esperienza di guida e personalizzare la propria vettura. Tra questi, spicca il Pack Sleep, che include un letto e una tenda da camping, un chiaro esempio degli accessori dedicati alla vita all’aria aperta.

In linea con la volontà di rafforzare il riconoscimento del brand, il portale offre anche un accesso diretto all’e-shop, dove gli utenti possono acquistare oggetti e vestiario con una chiara connotazione outdoor. Questa scelta riflette l’identità distintiva di Dacia e la sua associazione sempre più forte con uno stile di vita avventuroso e orientato verso l’esterno.

Il nuovo portale Dacia.it rappresenta dunque un importante passo avanti nel mondo digitale per il marchio, offrendo agli utenti un’esperienza online più intuitiva e completa, consolidando ulteriormente la presenza di Dacia nel settore automobilistico. Con il suo design moderno e le funzionalità avanzate, il portale mira a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più digitalmente orientata, confermando l’impegno di Dacia nell’offrire soluzioni innovative e accessibili nel mondo dell’automobile.