Kena Mobile è impazzita, e per festeggiare il Natale, ma anche per invogliare gli utenti che si ritrovano in uscita da uno dei tanti operatori telefonici virtuali, inclusa Iliad, ha deciso di attivare una promozione più unica che rara.

Il risparmio raggiunge livelli altissimi anche in fase di attivazione della promo, poiché al momento attuale i costi di attivazione e di consegna a domicilio (oltre che della SIM), sono completamente azzerati. L’unica spesa da sostenere nella fase iniziale riguarderà esclusivamente la prima ricarica, che dovrà coprire almeno la prima mensilità.

Kena Mobile, con quest’offerta nessuno vi sorprenderà

La promozione ha un costo fisso di soli 5,99 euro al mese, un canone da versare direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile, senza vincoli di durata nel tempo o similari.

Il bundle a disposizione è davvero molto ampio, di base l’utente ha la possibilità di attivare 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione al massimo a 40Mbps in download, per poi passare su minuti illimitati e 200 SMS che potranno essere utilizzati verso tutti in Italia.

Per festeggiare l’ormai imminente periodo natalizio, Kena Mobile ha inoltre pensato di regalare 50 giga di traffico dati al mese per i successivi 12 rinnovi; in altre parole per un intero anno potrete fruire di un’offerta da 150 giga di traffico al mese. L’attivazione, come anticipato, è possibile in tutti i punti vendita o sul sito ufficiale.