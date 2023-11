L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile proporrà per il mese di dicembre una bella novità. In particolare, l’operatore ha deciso di dare la possibilità agli utenti di ricevere 50 GB di traffico dati extra ogni mese per ben 12 mesi. Questa opportunità sarà però data a tutti i nuovi clienti che attiveranno una delle offerte mobile dell’operatore con un costo di almeno 5,99 euro al mese. Ecco qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile super a Natale, 50 GB extra ogni mese per ben 12 mesi

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire con la sua nuova proposta per il mese di dicembre 2023. Come già accennato in apertura, infatti, i nuovi clienti dell’operatore potranno ottenere ogni mese ben 50 GB di traffico dati extra da utilizzare per navigare per addirittura un anno, ovvero ogni mese.

Il traffico dati extra si attiverà gratuitamente senza ulteriori costi e si disattiverà in automatico al termine dei 12 mesi. Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, gli utenti potranno usufruire di questa promozione solo se attiveranno una delle offerte dell’operatore con un costo di almeno 5,99 euro al mese.

Tra queste offerte compatibili, ci sono ad esempio Kena 5,99 100 GB Promo TOP e Kena 9,99 230 GB Promo. Nello specifico, la prima offerta include ogni mese 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 5,99 euro al mese. La seconda offerta compatibile include invece ogni mese fino a 230 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo però di 9,99 euro al mese.