CoopVoce, ULTIMI giorni per avere 100 giga a soli 6 EURO

Per un gestore virtuale in generale è davvero difficile perdere una battaglia contro gli altri provider, soprattutto in virtù delle offerte. Quelle viste ultimamente sono probabilmente le più interessanti dell’anno, siccome il 2023 sta terminando e quindi tutti vogliono sparare le loro migliori cartucce. Unitamente ai gestori virtuali, ci sono i classici operatori che da sempre sono presenti nel mondo della telefonia mobile italiana che vogliono riprendersi il loro posto. Sarà davvero complicato, poiché alcune realtà come ad esempio CoopVoce stanno riuscendo a trarre massimo beneficio da questo periodo storico.

La maggior parte degli utenti infatti cerca risparmio, quantità e qualità, tutti aspetti presenti all’interno delle offerte di questo provider. Non per caso, tra i gestori virtuali non c’è nessuno che possa offrire al momento un’opportunità come quella di CoopVoce, ed è per questo che i numeri pendono dalla sua parte.

Sul sito ufficiale infatti è ancora disponibile per pochi giorni una delle migliori offerte di sempre, ovvero quella EVO 100 tanto desiderata da molti. Il prezzo è molto basso e i contenuti molto larghi di maniche.

CoopVoce, c’è ancora tempo per sottoscrivere l’offerta EVO 100 a soli 6,90 € al mese

Come potete notare semplicemente aprendo il sito del gestore mobile, ecco che compare la EVO 100. CoopVoce al suo interno include il meglio per un prezzo mensile di soli 6,90 € per sempre.

Fate però molta attenzione, visto che mancano circa 5 giorni alla scadenza. All’interno della promo gli utenti avranno minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso chiunque e infine con 100 giga disponibili in 4G.