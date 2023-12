Aitana Lopez incarna un’evoluzione sorprendente nel mondo dell’intelligenza artificiale e dei social media, suscitando riflessioni profonde sulla percezione della bellezza e della realtà nella società contemporanea. La sua creazione è merito di Rubeñ Cruz, fondatore dell’agenzia di modelle The Clueless, e rappresenta una risposta ingegnosa alle sfide incontrate nel settore della moda, sfruttando le potenzialità dell’AI per plasmare una figura ideale gestibile a piacimento. La modella spagnola ha 25 anni, una folta chioma rosa e un profilo Instagram da 120.000 follower che fa invidia a molti. Inoltre, sta letteralmente spopolando in rete, guadagnando oltre 10.000 dollari al mese grazie a collaborazioni e sponsorizzazioni.

La modella Aitana Lopez generata con AI

Aitana Lopez ha un aspetto impeccabile, privo di difetti, il fisico statuario e una personalità su misura per i gusti del pubblico la trasformano in un’icona irresistibile di bellezza inarrivabile. Il fatto che celebrità si siano lasciate ingannare dalla sua esistenza virtuale sottolinea la sua capacità di incarnare i desideri collettivi della società. Cruz ha persino raccontato, in un’intervista rilasciata a Euronews, che alcune note celebrità hanno contattato Aitana in privato provandoci con lei. Tra questi spicca un famoso attore latinoamericano, che vanta 5 milioni di follower su Instagram, che le ha chiesto di uscire completamente ignaro che si trattasse di una “persona” non reale.

Il successo straordinario di Aitana solleva il velo su un possibile futuro della moda e dell’influencer marketing, in cui figure completamente artificiali, prive di complicazioni umane, diventano protagonisti indiscussi. La loro gestibilità totale e la conformità alle richieste sembrano essere un vantaggio irresistibile per le agenzie, aprendo la strada a una nuova era di rappresentazioni virtuali nell’industria.

Tuttavia, il racconto di Aitana solleva anche dubbi sulla sostenibilità di questa tendenza. La sua perfezione irreale potrebbe, infatti, suscitare nostalgia per la bellezza imperfetta e autentica delle persone reali. La questione sorge spontanea: la società continuerà ad abbracciare queste creazioni digitali senza riserve, o tornerà a cercare la bellezza autentica, anche se imperfetta, dell’esistenza reale?

In questo affascinante panorama di riflessioni, Aitana Lopez emerge come un simbolo ambivalente, sottolineando i progressi dell’intelligenza artificiale, ma anche sollevando interrogativi profondi sulla nostra percezione della bellezza e sull’essenza stessa della realtà nel contesto sempre più virtuale della società moderna.