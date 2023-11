Nella giornata di ieri il produttore cinese Xiaomi ha tenuto un evento di presentazione piuttosto importante e durante il quale ha annunciato numerosi nuovi dispositivi. Tra questi, c’è anche un nuovo smartphone di fascia media “economico”, ovvero il nuovo Xiaomi Redmi K70E. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo mid-range Redmi K70E

Il produttore cinese Xiaomi ha da poco ampliato la sua gamma di smartphone con il nuovo medio di gamma Xiaomi Redmi K70E. Questo è il terzo membro della nuova famiglia di smartphone annunciati dall’azienda durante l’evento della giornata di ieri 29 novembre 2023. Come già detto, si tratta di un mid-range “economico”, dato che il suo prezzo al cambio attuale è di circa 260 euro.

Nello specifico, sul fronte il nuovo device presenta un display con una diagonale da 6.67 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco di 1800 nits. Dal punto di vista prestazionale, sotto alla scocca è presente il soc MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un potente soc con processo produttivo a 4 nm. Ad affiancarlo non mancano poi diversi tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage interno di tipo UFS 4.0.

La batteria ha poi una grande capienza di 5500 mah ed è inoltre dotata del supporto alla ricarica rapida da 90W. Il comparto fotografico è infine composto da un sensore principale da 64 MP con OIS, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Redmi K70E, come già detto, sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 260 euro al cambio. Sembra che questo device arriverà a livello globale come re-branded di Poco X6 Pro.