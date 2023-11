L’arrivo del nuovo top di gamma di casa OnePlus è sempre più imminente, quest’ultimo infatti verrà annunciato a breve e probabilmente sbarcherà in Italia a partire da Gennaio prossimo, ovviamente più si avvicina la data di uscita e più le info in circolazione in rete, forse per aumentare l’hype, si stanno incrementando, recentemente infatti sono stati dichiarati i colori di lancio che saranno il nero, il verde abete e il bianco, tutti e tre con un significato specifico che OnePlus ha spiegato.

Dopo le info dunque sui colori ora si arriva alla parte più succulenta, parliamo come intuibile delle specifiche tecniche, che come ben possiamo immaginare, non saranno da poco, OnePlus infatti sui suoi top di gamma non si è mai risparmiata, anzi ha sempre inserito componenti d’eccellenza.

Specifiche top

Secondo quanto pubblicato da OnePlus su Weibo le specifiche saranno le seguenti:

24GB di RAM LPDDR5X

1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0

Processore Snapdragon 8 Gen 3

Display BOE X1 da 6,8 pollici con risoluzione 2K e luminosità di picco di 2.600 nits

Fotocamera principale dovrebbe essere basata sul sensore Sony LYT 808

Sistema di telecamere HyperTone.

Secondo le indiscrezioni trapelate l’annuncio ufficiale dovrebbe essere il 5 Dicembre e l’arrivo nel mercato internazionale invece sarà previsto per Gennaio, il device supporterà anche la ricarica rapida a 100W e probabilmente quest’ultima arriverà anche in Europa e non solo nel mercato cinese.

Non rimane che attendere ora il 5 Dicembre per vedere se tutte le indiscrezioni troveranno conferma ufficiale oppure ci saranno delle novità inattese che smentiranno quanto abbiamo visto fino ad ora.