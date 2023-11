Chi è che non ha mai usato Paint? Il programma per la creazione di immagini pre-installato in Windows è stato per anni unico strumento di editing, ma con il passare del tempo è stato sempre meno usato. Sono nati sempre più sistemi avanzati, rendendolo obsoleto agli occhi degli utenti. Nonostante le aggiunte e le modifiche negli anni non ha mai riconquistato il successo, almeno finora. C’è una grande novità in arrivo, che potrebbe cambiare le sorti.

Microsoft ha infatti annunciato un significativo aggiornamento per Paint su Windows 11, introducendo la funzione Cocreator, alimentata dall’Intelligenza Artificiale di DALL-E 3. Inizialmente lanciata per gli utenti iscritti al programma Insider a metà ottobre, la funzione ora è disponibile anche per gli utenti che utilizzano la versione stabile del sistema operativo. DALL-E 3, sviluppato da OpenAI, è un modello di IA che può generare immagini realistiche a partire da prompt testuali. Tramite tale opzione su Windows 11, gli utenti possono sfruttare la tecnologia generativa per creare facilmente immagini uniche.

Come funziona il Paint rinnovato dalla Microsoft

Per usufruire dell’intelligenza artificiale all’interno di Paint non servono molti step, il processo è assai veloce. Come prima cosa, si deve aprire un file nuovo con il programma, dopodiché va cliccata la voce “Creator”, il nuovo pulsante presente a destra nella barra che raccoglie tutti i tool. Si aprirà così un’altra barra, al cui interno potete inserire il vostro input, fornendo tutti i dettagli della vostra richiesta senza utilizzare un linguaggio tecnico, ma parole semplici.

Fatto ciò, l’intelligenza artificiale DALL-E 3 vi presenta tre alternative basate sul prompt, tra il quale potete scegliere a vostro piacimento la versione definitiva dell’immagine desiderata. La Microsoft ha anche implementato un tutorial in quattro step per guidare gli utenti nell’utilizzo dell’IA generativa per la creazione tramite Paint. La funzione potrebbe non essere ancora del tutto accessibile. Gli utenti potrebbero essere invitati a iscriversi a una waitlist per accedere completamente alla funzione Cocreator. Nonostante l’aggiornamento sia in rollout, alcune opzioni potrebbero essere implementate gradualmente nei prossimi giorni su tutti i PC compatibili. Paint si unisce così a tutti gli strumenti che ora sfruttano le IA. Lo proverete? Vi era mancato?