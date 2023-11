Gli utenti nel corso di questa seconda parte dell’anno hanno avuto modo di sperimentare nuove e vantaggiose soluzioni di WhatsApp. Al fine di soddisfare sempre più iscritti e di consolidare il suo ruolo di leadership nel campo della messaggistica istantanea, gli sviluppatori di WhatsApp hanno accolto per i nuovi aggiornamenti una serie di richieste da parte del pubblico.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Una delle novità più interessanti per la piattaforma di messaggistica istantanea era da tempo attesa. Finalmente, infatti, gli iscritti su WhatsApp possono ora scambiare e condividere le loro immagini ed i loro video in alta definizione. Le recenti versioni della chat di casa Meta su iPhone e su Android consentono lo scambio di file multimediali in formato originale.

Coloro che desiderano condividere file multimediali in HD devono recarsi presso il menù Impostazioni di WhatsApp ed aprire la sezione Spazio e dati. A tal punto si dovrà spuntare l’opzione per l’invio di materiale nel loro formato originale. Una volta completato questo passaggio, WhatsApp non andrà più ad attivare in automatico il suo algoritmo per la riduzione di immagini o video.

L’upgrade, già ora present sugli iPhone di recente data che sui principali dispositivi Android, garantisce a WhatsApp uno strumento in più nella sfida delle comunicazioni dichiarata a Telegram ed anche alle principali piattaforme social. Su quest’upgrade, però, è bene ricordare un’ultima cosa: gli utenti che decideranno di inviare file con alte definizione andranno ad occupare molta più memoria di archiviazione per i loro device.